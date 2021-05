Cavani finalmente habló y se refirió a las negociaciones con Boca

A dos días de haber firmado su renovación con Manchester United y haberle puesto punto final a la ilusión de los hinchas de Boca de verlo vestido de azul y amarillo en la próxima temporada, Edinson Cavani rompió el silencio. El delantero uruguayo reveló cuán cerca estuvo de llegar al Xeneize, contó cuánto hacía que hablaba con Juan Román Riquelme y sembró un interrogante con respecto al futuro.

"Lo de Boca fue una chance que estuvo arriba de la mesa. Siempre fue todo muy claro. Román no me llamó cuando llegué a Manchester para decirme ‘venite’. Se comunicó conmigo desde la época en que yo estaba en París, o sea que hace ya unos añitos que tengo contacto con él y no para decirme ‘tenés que venirte’, ‘venite para acá’, sino para estar en contacto, para felicitarme, para ponerse a las órdenes, para reconocerme cosas que como futbolista a él le parece que son muy buenas y le gustan. He tenido charlas con él, pero las cosas siempre han estado muy claras entre él y yo", comenzó relatando Cavani en el programa uruguayo 2 de Punta.

Y añadió: "Fue algo que estuvo concreto. Ellos me demostraron su interés, su deseo de querer tenerme en su club. Yo lo aprecio y lo aprecié, siempre le he dicho. Ellos saben perfectamente lo que yo siento y lo que yo pienso. Fue real la posibilidad de que ellos me llevaran, pero yo siempre fui muy claro, siempre las cosas estuvieron muy claras, entonces no hay R. Cuando las cosas son claras y están bien, no hay R. Por lo menos en mí. Después, la prensa y todo lo que se arma y se puede crear alrededor y bueno… eso es como siempre, hay mitad y mitad, mitad de verdad y mitad de mentira. Es un poquito así todo ese ambiente".

Apenas el atacante del United terminó de admitir que había estado cerca de llegar a Boca, el conductor del programa al futuro y le preguntó: "¿Quedó la puerta abierta?". Cavani no dudó en su respuesta, aunque dejó la duda sobre la opinión de los dirigentes del Xeneize.

"Yo nunca la cerré por lo menos. Habría que preguntarle a ellos si la puerta de Boca está abierta. De mi parte, yo he demostrado y he comentado mis sentimientos. Hoy, igualmente la realidad es esta, estoy acá. Mi cabeza está y estoy feliz", sentenció.

Vale recordar que en el club de la Ribera se enteraron de la renovación del uruguayo con los Diablos Rojos a través de los medios de comunicación, lo cual no cayó del todo bien, ya que hubiesen preferido conocer la noticia de boca del propio futbolista.