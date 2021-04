Scolari y una declaración llamativa sobre Boca y si pudiera dirigir a Lionel Messi

El técnico brasileño, Luiz Felipao Scolari, actualmente sin equipo, reconoció que entrenar a Leo Messi habría sido una de las mayores ilusiones de su trayectoria para Super Deportivo Radio: "Habría mucha diferencia en mi carrera de dirigir a Messi. Me daría más alegría que todos los títulos que conseguí como entrenador".

El ex seleccionador de Brasil también habló sobre la posibilidad de que Neymar y Leo Messi vuelvan a jugar juntos: "Me gustaría verlos juntos, pero no en el Barcelona. Me gustaría en el PSG. Hacen una dupla que difícilmente otros equipos puedan tener". "No habría un juego en el que PSG no convirtiera goles. Son dos genios", sentenció.

A pesar de dirigir a grandes jugadores mundiales, Scolari aseguró que sus dos cuentas pendientes siempre serán Maradona y el propio Leo Messi: "Siempre digo que mis cuentas pendientes fueron dirigir a Maradona y a Messi. Me hubiera gustado compartir experiencias con Maradona, más allá de que pude dirigir a grandes jugadores como Cristiano Ronaldo, Rivaldo, Ronaldo o Figo, que fueron fantásticos".

Boca Juniors, un viejo anhelo

El ex técnico de Chelsea, Palmeiras, Grêmio o Cruzeiro también reconoció que le gustaría poner el broche a su trayectoria en los banquillos liderando a un equipo histórico como Boca Juniors: "Pienso que existiría una identificación mía con Boca Juniors. Sería una posibilidad maravillosa para entrenar, algo ideal. Nunca tuve la oportunidad de dirigir en el sur de América más allá de Brasil. Dirigí hasta en seis países diferentes. Sería ideal culminar mi carrera como entrenador de Boca Juniors".