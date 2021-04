El Papu Gómez rompió el silencio sobre su conflictiva salida del Atalanta

Luego de siete temporadas en el Atalanta de Italia, el Papu Gómez quedó relegado del plantel y debió marcharse por la puerta de atrás del club. Si bien arribó con buenos sentimientos al Sevilla de España, el dolor que le causó su salida de Italia aún no sanó.

En aquel momento, Gómez había advertido: “Queridos aficionados del Atalanta. Les escribo por aquí porque no tengo ninguna manera de defenderme y hablar con ustedes. Sólo quería decirles que cuando me vaya se conocerá la verdad sobre todo. Ustedes me conocen y saben qué persona soy. Los quiero, su capitán”.

Ahora parece que el jugador argentino decidió romper el silencio. En un adelanto de una entrevista con Sky Sport 24, la cual estará disponible a partir del 16 de abril, el Papu señaló: “Estoy tratando de entender cómo sucedió todo esto, sé que no soy el culpable de esta historia. No pudo seguir así y tomé la decisión correcta, estoy feliz y tranquilo por la decisión que tomé”.

“Me cuesta ver un partido de Atalanta. Me duele demasiado ver a mis ex compañeros. Estoy feliz por ellos porque lo están haciendo muy bien y sé qué equipo son, pero no puedo. Por eso hoy digo tristeza, espero que con el tiempo pueda haber más”, señaló.

“Tenía grandes ofertas de la MLS y Arabia Saudita, con mucho dinero, pero no me importaba. Sabía que había gente que quería verme desaparecer en estos países, pero mi prioridad era Sevilla y estoy orgulloso de estar aquí”, sentenció.