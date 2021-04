Defendió a Maradona, a Claudia y a sus hijas: la dura respuesta del Turco García a Matías Morla

Las palabras de Matías Morla en diálogo con Jorge Rial resonaron en todo el mundo que sigue el caso de Diego Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020.

El Turco García, quien fue amigo del astro argentino, se ha mostrado profundamente afectado por su muerte y aprovecha su tiempo al aire en Jugador 23 para exigir que se sepa la verdad sobre lo sucedido.

En ese sentido, el Turco le respondió a Morla y aseguró: "Una falta de respeto, yo no tengo nada contra el abogado, pero es una falta de respeto decir 'se llevaron un cadáver'. Se llevaron al más grande de la historia, para mi no era un cadáver".

"Tendría que centrarse más en el abandono que tuvo Diego, porque si muchos dicen que eran amigos no tendría que haber estado solo como estuvo", señaló también. Y agregó: "Yo creo otra cosa más, creo que le cayó muy mal, lo bajoneó no poder juntar y estar con toda su familia en su cumpleaños. A Diego lo mató no poder hacer más jueguitos con la pelota, a Diego lo mató no poder estar con los que queríamos hablar por teléfono con él que no podíamos, yo soy uno...", explicó también.

"Yo no tengo nada contra nadie, yo quiero que se sepa la verdad y esto es viejo, ¿no? Siempre contra Dalma, contra Gianinna, contra Claudia...", sentenció.