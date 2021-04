Arde la Fórmula 1: Toto Wolff destroza y apunta contra Red Bull y McLaren

El futuro de Mercedes, en lo que se refiere a sus pilotos, es un tema candente en el paddock de la Fórmula 1 ya que Lewis Hamilton y Valtteri Bottas tienen un contrato que expira este año. Hace unas semanas, por ejemplo, Zak Brown (McLaren) insinuó que 2022 ninguno de los dos iba a estar en la escudería alemana.

Estas especulaciones no le cayeron bien a Toto Wolff, responsable de Mercedes, que no perdió la oportunidad de criticar a sus colegas en una entrevista a OE24 de Austria: "Brown es como Horner (Red Bull)… Simplemente no dejan de esparcir mierda. Creo que Zak quería darle a Christian en la cara (con Verstappen), pero a mí eso me trae sin cuidado".

Zak Brown, Wolff y Christian Horner.

El austriaco también negó saber nada sobre un rumor que evidencia una mala relación entre George Russell y Lewis Hamilton, dándole de esa forma la categoría de invención. Tras estar a punto de ganar la carrera el joven piloto dijo: “Al menos le he creado a Toto un buen dolor de cabeza”, en referencia a su posible incorporación a Mercedes. Y esa frase no le habría caído bien al Séptuple.

"Es la primera vez que escucho eso. La condición de mis pilotos es la menor de mis preocupaciones. Pero me lo puedo imaginar porque la competencia entre los dos es muy fuerte. Los grandes notan cuando viene un chico que es bueno…. Y George es la próxima generación", admitió.

Aunque el campeonato recién comienza, las polémicas ya están instaladas tanto dentro como fuera de las pistas. El próximo domingo 18, los 20 pilotos de la parrilla volverán a presentarse en la parrilla para afrontar el segundo Gran Premio en el autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola.