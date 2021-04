"Es definitivo y punto": Tuca Ferretti confirmó su salida de Tigres

Después de varios días de especulaciones, se terminaron los rumores. Ricardo Ferretti no continuará en la dirección técnica de Tigres cuando finalice el torneo Guardianes 2021, y fue él mismo el encargado de confirmarlo.

"De esto no hay tema más que terminando la temporada, es definitivo y punto", disparó el Tuca al ser consultado al respecto, y agregó que "no vuelvo a hacer comentarios. Definitivo que no sigo".

Por ahora, Tigres está peleando por la clasificación al repechaje de la liguilla del presente Clausura de la Liga MX y el DT se anima a soñar con despedirse celebrando un nuevo título.

"Pues es un bonito sueño, ojalá que se vuelva realidad", concluyó el Tuca Ferretti sobre su salida del equipo universitario.

Como su salida es un tema que se viene hablando desde hace días, lo cierto es que también están sonando nombres como su posible reemplazo. Uno de ellos es el de Ignacio Ambriz, quien no renovará su contrato con León, y el Piojo Miguel Herrera, quien luego de su paso por el Club América se mantiene sin trabajo.