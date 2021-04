Arsenal no pudo con Ceará y sigue sin ganar en la Sudamericana

Arsenal y Ceará no se sacaron diferencias en el Estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Sergio Rondina buscaba recuperarse de la derrota 2-1 en la primera jornada ante Bolívar, pero no pudo hacerse fuerte de local.

Por su parte, la visita se vuelve para Brasil con un punto con gusto a poco, ya que contó con las chances más claras para abrir el marcador. Sin embargo, sigue líder gracias vencer 3-1 a Jorge Wilstermann en la fecha pasada

No hubo demasiadas oportunidades de gol en la primera etapa. Se midieron mucho y prefirieron cuidarse la espalda antes que agarrar la lanza y probar. Ceará contó con un par de remates desde afuera que no generaron mucha complicación en Alejandro Medina, mientras que el Arse tuvo un lindo cabezazo de Emiliano Méndez en una jugada preparada que pasó cerquita del palo.

Ya en la segunda parte el conjunto brasileño salió mejor parado y demostró querer conseguir la victoria en Sarandí. Los dirigidos por el Huevo Rondina no lograron pisar fuerte en el área rival y, de no ser por Medina, se hubieran quedado con las manos vacías. Punto para comenzar a sumar en la Sudamericana.

Los datos del partido