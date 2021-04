"Parece un fantasma": preocupación en Italia por la situación de Cristiano Ronaldo

El crack portugués Cristiano Ronaldo está muy lejos de sus mejores épocas. El 7 de la Juventus sigue dando de qué hablar en la Serie A italiana pero esta vez por su bajo rendimiento, sus enojos en la cancha y los rumores de una posible salida, a los que se suman la sequía goleadora que está atravesando.

Es que el ex Real Madrid ya suma tres partidos consecutivos sin hacer goles, una racha más que negativa para un futbolista de su talla y con sus números. De hecho, es su sequía más larga desde la primera temporada en la Vecchia Signora, cuando por una lesión estuvo 6 partidos sin jugar y, por ende, sin marcar.

"El equipo está desconectado, sin juego, sin alma, con Cristiano pareciendo un fantasma sobre el campo, deambulando, casi desinteresado por el partido", analiza este lunes el Corriere della Sera luego del empate ante la Fiorentina de este domingo.

"¿Cristiano, estás ahí?", se preguntó por su parte La Gazzetta dello Sport en un artículo-resumen de lo que fue el partido del portugués ante la Fiorentina. En el minuto 84 no aprovechó un gran centro de Kulusevski que pudo abrir el partido. No llegó por poco, y se fue de Florencia sin haber pateado ni una sola vez al arco.

Tras sumar un punto, el equipo dirigido por Andrea Pirlo se ubica cuarto en la tabla de la Serie A, a tres puntos y con un partido más que un Napoli que, de sumar un triunfo, lo igualaría en el último puesto de clasificación a la Champions League del año que viene.

En esta lucha, según indica Tuttosport, no solo está en juego el prestigio de la Juventus sino también el futuro de su jugador franquicia. "Si no se clasifica para la Champions, la Juventus no podrá asumir su ficha y él, probablemente, probará nuevos retos en Manchester o en París", asegura el diario.