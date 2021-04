La tajante aclaración de Wanchope sobre la gravedad de su lesión, ¿qué tiene?

En las últimas horas se habló de una nueva lesión de Wanchope Ábila, la primera desde que arribó al Minnesota United de la MLS, por la que se perderá el duelo frente a Real Salt Lake. Sin embargo, el ex Boca se encargó de aclarar que es un dolor producto de jugar en el césped sintético.

"Hola a todos. Quería aclararle a los que me escribieron preocupados que no tengo ninguna lesión en la cadera, que sólo es un dolor lumbar debido a que jugamos en sintético la semana pasada y, obvio, no estoy acostumbrado. Pero ya estoy mucho mejor y pronto voy a estar a disposición. Gracias a todos por sus mensajes. Abrazo grande", escribió en su cuenta de Instagram.

La confusión se generó cuando, su entrenador Adrian Heath declarara en la conferencia de prensa que no jugaría ante Real Salt Lake por una molestia en la zona de la cadera/ingle. "La intención del club es guardarlo para la próxima semana o la otra, sólo queremos aclararlo", había explicado el director técnico de Minnesota United FC.

Hasta el momento Wanchope no tuvo la chance de jugar demasiados minutos en el conjunto de la Major League Soccer, y tampoco pudo convertir. Está claro que el cordobés pasa por un periodo de adaptación a un equipo, país y compañeros nuevos El ex delantero de Boca debutó una semana atrás, cuando ingresó 25 minutos en la derrota 4 a 0 frente a Sounders.