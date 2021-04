La increíble respuesta de Mauricio Culebro sobre la salida del Tuca Ferretti

Ricardo Ferretti no continuará en Tigres una vez que finalice el presente torneo de la Liga MX ya que no renovará su contrato. La información se filtró en las últimas horas y en la directiva no cayó para nada bien, por lo que al ser consultado al respecto el vicepresidente Mauricio Culebro dio una respuesta insólita.

Alejandro Rodríguez, todavía presidente del equipo, y Mauricio Culebro, vicepresidente del Club Tigres, tuvieron una reunión este viernes con directivos de la empresa que administra al equipo de la Liga MX en la cual se tocaron diversos temas, principalmente la salida del Tuca.

Al llegar al Estadio Universitario, Culebro no quiso hablar sobre las versiones que apuntan a un rompimiento con Ricardo Ferretti, quien no será renovado como director técnico de Tigres, y se hizo el desentendido.

"No hay nada. No hay declaraciones. Estamos enfocados en el partido de mañana", fue todo lo que dijo mientras caminaba rumbo a las oficinas del Club Tigres.

Tigres enfrentará a Rayados el sábado por la noche en el Estadio Universitario, en partido correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2021.