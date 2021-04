El viral mensaje de Tevez tras ver el triunfo de Boca por TV

Boca Juniors inició su camino en la Copa Libertadores con un gran triunfo sobre The Strongest, por 1 a 0, logrando una victoria histórica ya que hacía 51 años que no ganaba en la altura de La Paz, y aunque el capitán Carlos Tevez fue uno de los grandes ausentes, no se lo perdió y terminó festejando.

Es que el Apache se quedó en Buenos Aires por decisión del cuerpo técnico y no estuvo presente en el estadio Hernando Siles, a 3.640 metros sobre el nivel del mar, y disfrutó del partido por TV, manifestando su alegría al finalizar el mismo en las redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, el Apache compartió una foto del festejo de gol del colombiano Sebastián Villa, abrazado junto a todos sus compañeros, y escribió por encima: "3 puntos clave!! VAMOS BOCA".

3 puntos clave uD83DuDCAA !! VAMOS BOCA uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 @BocaJrsOficial pic.twitter.com/dhqkfiRP0x — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) April 22, 2021

En pocos minutos, su publicación se llenó de likes, retweets y comentarios de los hinchas Xeneizes, que se ilusionan con levantar de una vez por todas las séptima Copa Libertadores de la historia del club.

Este miércoles por la mañana, el 10 azul y oro, al que Miguel Ángel Russo le dio un descanso y no lo consideró para el encuentro en la capital boliviana, trabajó en el predio de Ezeiza junto a un grupo reducido de futbolistas y, por la tarde, realizó una visita especial al merendero Estrellita, donde entregó alimentos para los más chicos.