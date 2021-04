¿Carlos Tevez le gana la pulseada a Miguel Ángel Russo?

La idea inicial del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, era darle descanso a Carlos Tevez para el debut en la Copa Libertadores, que será frente a The Strongest en la altura de La Paz, capital de Bolivia, pese a que el capitán manifestó su deseo de jugar luego del triunfo ante Atlético Tucumán.

Era casi un hecho, pero de golpe el DT se encontró con varias bajas inesperadas por contagios confirmados de coronavirus, con la ausencia de Edwin Cardona como la más sensible, y ahora parece que la pulseada la gana el Apache.

El DT entendía que el viaje a Bolivia, sumado a tener que jugar a más de 3.600 metros de altura, podían ser muy desgastantes para el futbolista de 37 años, al que quiere tener fresco para enfrentar el sábado a Huracán y encaminar la clasificación en la Copa de la Liga Profesional y, también, para el duelo ante Santos, el martes en la Bombonera.

"Me gustaría jugar para sacarme un montón de dudas, como que no puedo jugar los tres partidos. Y yo creo que sí, que los puedo jugar, porque me veo bien, físicamente bien. La experiencia te ayuda a manejarte de otra manera en la altura. Además, soy un pibe al que siempre le gusta jugar", agregó Carlitos después de la victoria ante el Decano.

Las bajas, principalmente la de Cardona, cambiaron el panorama para el DT, quien "se va a tomar estas horas para definir. Lo tenía resuelto, pero ahora...", confesaron desde el club al diario Olé.