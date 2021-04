Raúl Cascini: "Román está enfermo", risas por Pergolini, perdón Tevez y más

Raúl Cascini es uno de los hombres de confianza de Juan Román Riquelme en el Consejo de Fútbol de Boca Juniors, junto a Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, y este viernes brindó una extensa entrevista a TyC Sports en la que habló de varios temas de la actualidad del Xeneize, destacándose cómo es el día a día con Román, qué pasó con Mario Pergolini y un pedido de disculpas para Carlos Tevez.

"¿Cómo está Román? Nos va a hacer divorciar a todos... Nos tiene todo el día acá adentro", comenzó diciendo entre risas, y agregó que "estamos todo el día mirando videos. Yo ayer llegué a la 1 de la mañana y a las 8 estaba acá para ver a la Reserva, pero es lo que amamos. Estamos felices de lo que estamos haciendo. Román está enfermo por el club. Es increíble lo que le gusta todo esto".

Por otra parte, el Mosquito reconoció que hablan todos los días con el entrenador Miguel Ángel Russo, aseguró que nunca estuvo en duda su continuidad y afirmó que no se meten en el armado del equipo: "Imposible. Roza la falta de respeto. Estamos hablando de un técnico que tiene casi 30 años de carrera, bicampeón del fútbol argentino. ¿Te pensás que le podemos armar el equipo? Hablamos de fútbol todos los días. Tenemos el placer de hablar con él y aprender".

Luego, negó que hayan habido problemas con Mario Pergolini, quien renunció a la vicepresidencia del club días atrás por claras diferencias con el Consejo. "Yo soy un empleado del club. Estamos hablando del vicepresidente. ¿Cómo no voy a dejar entrar al vicepresidente? Cuando lo escuché me reía", aseguró.

"Perdón Tevez", Cavani, Wanchope...

Otro de los temas destacados que tocó Cascini fue sobre las idas y vueltas con Carlos Tevez cuando negociaban para renovar su contrato: "Uno puede cometer errores, es de hombre reconocerlo. Quedaron las cosas claras, sin ningún problema. También fue una cuestión de una negociación", y reconoció que le pidieron disculpas al Apache por la forma en la que se manejaron con él en ese momento.

Luego se refirió a la posible llegada de Edinson Cavani y Lucas Torreira, a la vez que habló de la salida de Ramón Ábila, quien se fue de golpe a la MLS colgado por el cuerpo técnico y molesto con el Consejo.

"Es un sueño de todos los hinchas", comenzó diciendo sobre el delantero del Manchester United, y agregó que "sabemos que depende mucho de él, es lo más importante, su palabra para ver si puede llegar o no. El país está en condiciones difíciles. Todo el mundo lo sabe. Lo importante es las ganas que tenga él de venir".

Con respecto al deseo de Lucas Torreira, jugador del Atlético de Madrid, de jugar en Boca, dijo que "es muy lindo escuchar a este tipo de jugadores que quieren venir a Boca. Habla bien, de que no hay tantos problemas. Nadie se va a querer meter un lío".

Finalmente, sobre la salida de Ramón Ábila, explicó: "Al igual que Retegui, Bou y Hurtado, con todos se trató de la misma manera. Vinieron las ofertas, se les consultó a ellos y al técnico, todos dieron el OK. Por Wanchope vino una oferta de Uruguay, dijo que no quería. El representante trajo una oferta de Estados Unidos, se evaluó, se dijo que no al principio, porque al club no le convenía. Después pidió si podíamos rectificar la oferta, se dijo que sí y se fue. No hay nada raro".