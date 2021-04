Además de Driussi, otro campeón de América volvería a River

Todo parece indicar que se viene un mercado de pases movido para River. Además del colombiano Rafael Santos Borré, el Millonario podría perder a Gonzalo Montiel y Nicolás De La Cruz, pero también espera concretar un par de regresos. El primero, y quizás más avanzado, es el de Sebastián Driussi pero en las últimas horas apareció otro nombre.

Emanuel Mammana.

Se trata de Emanuel Mammana, campeón de la Libertadores y Sudamericana con Gallardo, quien analiza la posibilidad de regresar a Núñez en el próximo mercado de pases. El defensor de 24 años rompió el silencio y dejó en claro su deseo de volver: "Me gustaría que me dirija Gallardo, es un entrenador que te hace crecer. Me encantaría volver a ser dirigido por él".

Actualmente se encuentra a préstamo en el club Sochi, pero a mitad de año tiene que volver a Zenit: "Estoy muy bien, vine al Sochi a sumar minutos después de la segunda lesión que tuve en la rodilla. En mayo me toca volver y me quedaría el último año de contrato. Por suerte vengo jugando todos los partidos acá".

Sebastián Driussi.

"El otro día hablábamos de la vuelta a River con Driussi, pero bueno, eso queda entre nosotros", comentó entre risas dejando en claro que la chance de volver está más cerca que nunca. Si se concretan esos regresos, River también podría sumar a Emiliano Rigoni (Elche) y Juan Brunetta (Parma), dos viejos anhelos del Muñeco que desea tener en el corto plazo.