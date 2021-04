Santos eliminó a San Lorenzo y será rival de Boca en la Copa Libertadores

El Ciclón de Dabove estuvo a la altura pero no consiguió revertir la historia. Empató 2 a 2 en Brasil y jugará la Copa Sudamericana, donde compartirá zona con Rosario Central. El Peixe, entonces, se suma al Grupo C con el Xeneize, Barcelona y The Strongest.