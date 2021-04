La curiosa confesión de Montiel luego de su penal "a lo Ronaldinho"

Anoche, River logró una importante victoria sobre el líder, Colón de Santa Fe, y uno de los que dio de qué hablar fue el lateral derecho Gonzalo Montiel, quien anotó de penal el tercer gol de su equipo con una definición de lujo que hizo recordar las mejores épocas de Ronaldinho.

Es que a la hora de definir ante el uruguayo Leonardo Burián, Montiel remató cruzado al palo derecho del arquero, sin embargo lo hizo girando la cara hacia su derecha quitándole la vista a la pelota y al arco custodiado por el ex Godoy Cruz, rememorando el estilo a pura fantasía del crack brasileño y adoptando el famoso "no look pass" del básquet.

Finalizado el partido, el futbolista del Millonario habló de la ejecución del penal y dijo que "practico en la semana. Se me dioa mí y bueno... agarré confianza y lo pateo yo"

Y luego de ello reveló que sufrió un percance en la celebración del tanto. "Venía festejando con mis compañeros, apreté fuerte los dientes y se me partió un poquito", dijo entre risas en diálogo con TNT Sports.

Finalmente, Montiel dijo estar "contento por el gol y por el triunfo. Fue un resultado positivo por el que trabajamos en la semana. Siempre fui el mismo, trato de mejorar día a día, trato de demostrar en cada entrenamiento y en los partidos. Contento por el nivel que vengo teniendo, si ayuda al equipo, bienvenido sea".