Fixture completo de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

La Conmebol confirmó hoy el fixture completo de la Copa Sudamericana que estrenará nuevo formato y tendrá la participación de seis equipos argentinos: Independiente, Newell's Old Boys, Rosario Central, Arsenal, Lanús y Talleres de Córdoba.



El torneo empezará el próximo martes 20 de abril y Newell's será el primer argentino en salir a la cancha cuando visite a Atlético Goianiense, de Brasil, por el grupo F, a partir de las 19.15.



El mismo día pero a las 21.30, Rosario Central enfrentará en Villa Elisa, Paraguay, a 12 de octubre, por el grupo A.



El miércoles, por el grupo C, Arsenal debutará en el certamen como visitante con rival a confirmar. Será en la altura de La Paz si clasifica Bolívar o en Barranquilla si pasa Junior.



El mismo día a las 21.30 y por el grupo B, Independiente visitará a Guabira, de Bolivia, en el estadio Gilberto Parada de la ciudad de Montero, a 50km de Santa Cruz de la Sierra.



El jueves 22, Lanús tendrá un largo viaje a Venezuela para medirse con Aragua en el estadio Olimpico UCV de Caracas. Este partido es por el grupo H y comenzará 19.15.



Talleres será el único argentino que debutará como local y será ese mismo jueves 22 a partir de las 21.30 cuando enfrente a Emelec, de Ecuador, en el estadio Mario Alberto Kempes, por el grupo G.



El fixture completo de los equipos argentinos será el siguiente:



-Fecha 1-



Grupo A: martes 20 a las 21.30, 12 de Octubre - Rosario Central.



Grupo B: miércoles 21, a las 21.30, Guabira - Independiente.



Grupo C: miércoles 21, a las 21.30, Bolívar o Junior - Arsenal.



Grupo F: martes 20, a las 19.15, Atlético Goianiense - Newell's.



Grupo G: jueves 22, a las 21.30, Talleres - Emelec.



Grupo H: jueves 22, a las 19.15, Aragua - Lanús.





-Fecha 2-



Grupo A: martes 27 de abril a las 19.15, Rosario Central - San Lorenzo o Santos.



Grupo B: miércoles 28 a las 19.15, Independiente - Fenix o Torque.



Grupo C: martes 27 a las 19.15, Arsenal - Ceará.



Grupo F: jueves 29 a las 21.30, Newell's - Libertad o Atlético Nacional.



Grupo G: miércoles 28 a las 21.30, Deportes Tolima - Talleres.



Grupo H: jueves 29 a las 21.30, Lanús - Independiente del Valle o Gremio.





-Fecha 3-



Grupo A: miércoles 5 de mayo a las 19.15, Huachipato - Rosario Central.



Grupo B: martes 4 de mayo a las 19.15, Bahia - Independiente.



Grupo C: jueves 6 de mayo a las 19.15, Arsenal - Wilstermann.



Grupo F: martes 4 de mayo a las 21.30, Palestino - Newell's.



Grupo G: miércoles 5 a las 21.30, Red Bull Bragantino - Talleres.



Grupo H: jueves 6 a las 21.30, La Equidad - Lanús.





-Fecha 4-



Grupo A: miércoles 12 de mayo a las 21.30, San Lorenzo o Santos - Rosario Central.



Grupo B: martes 11 a las 21.30, Fenix o Torque - Independiente.



Grupo C: miércoles 12 a las 19.15, Ceará - Arsenal.



Grupo F: jueves 13 a las 21.30, Libertad o Atlético Nacional - Newell's.



Grupo G: martes 11 a las 19.15, Talleres - Deportes Tolima.



Grupo H: jueves 13 a las 19.15, Independiente del Valle o Gremio - Lanús.





-Fecha 5-



Grupo A: miércoles 19 de mayo a las 21.30, Rosario Central - Huachipato.



Grupo B: martes 18 a las 19.15, Independiente - Bahia.



Grupo C: miércoles 19 a las 19.15, Wilstermann - Arsenal.



Grupo F: jueves 20 a las 19.15, Newell's - Palestino.



Grupo G: martes 18 a las 21.30, Talleres - Red Bull Bragantino.



Grupo H: jueves 20 a las 21.30, Lanús - La Equidad.

-Fecha 6-



Grupo A: miércoles 26 de mayo a las 21.30, Rosario Central - 12 de Octubre.



Grupo B: miércoles 26 a las 19.15, Independiente - Guabira.



Grupo C: jueves 27 a las 19.15, Arsenal - Bolívar o Junior.



Grupo F: martes 25 a las 19.15, Newell's - Atlético Goianiense.



Grupo G: martes 25 a las 21.30- Emelec - Talleres.



Grupo H: jueves 27 a las 21.30, Lanús - Aragua.