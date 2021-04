"¡Madre mía!": la jugada de Nicolás Laprovittola que desató la locura en Real Madrid-Barcelona

El basquetbolista argentino Nicolás Laprovíttola fue figura decisiva para el triunfo del líder Real Madrid (28-1) como visitante del Barcelona (25-4), por 87-85, en el encuentro más atractivo de la 30ª. Fecha de la Liga Endesa de la ACB de básquet de España.

El escolta bonaerense, de 31 años, anotó un doble a falta de 4 segundos, canasta que le permitió al conjunto Merengue pasar al frente por una unidad (85-86), luego de que el elenco Blaugrana se situara arriba (85-84) un instante antes, con un triple bárbaro de Nikola Mirotic.

El exjugador de Lanús y San Antonio Spurs de la NBA se animó a mandarse al aro, convirtió y, además, recibió la falta que le permitió redondear el triunfo de los conducidos por Pablo Laso.

De esta manera, Laprovíttola terminó con un registro de 12 puntos (2-3 en dobles, 2-6 en triples, 2-4 en libres), 5 asistencias y un robo en los casi 24 minutos que participó del juego desarrollado en el Palau Blaugrana.

Real Madrid sumó así su decimotercer triunfo consecutivo en la Liga, se consolidó en lo más alto y obtuvo un récord histórico porque nunca antes un equipo había perdido un solo partido (ante Barcelona en el exPalacio de los Deportes de la capital española) en los 29 primeros cotejos de la temporada.

El alero Rudy Fernández contribuyó con 13 tantos, 2 rebotes y 2 asistencias, mientras que el escolta Sergio Llull (que cumplió su encuentro número 500 con la camiseta del ‘Merengue’) contribuyó con 7 unidades, un rebote y un pase gol en 15m., según indicó el sitio de la ACB

En Barcelona no estuvo en la planilla el alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), mientras que se produjo la reaparición oficial liguera del pivot Pau Gasol (ex San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers), quien volvió a jugar luego de casi 20 temporadas, aportando 3 rebotes en apenas 9 minutos.

El alero estadounidense Cory Higgins acumuló 21 unidades y 3 rebotes para el escolta del torneo, mientras que el armador griego Nick Calathes firmó una planilla con 18 tantos, 4 asistencias, 4 recuperos y 3 rebotes en 29m.