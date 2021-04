La reacción viral del Kun Agüero al polémico penal que le dieron a Racing

Racing Club celebró anoche en el Clásico de Avellaneda al superar por 1 a 0 a Independiente marcando el gol del triunfo de penal, luego de una polémica falta que cobró el árbitro Mauro Vigliano que para muchos no existió y que, de hecho, le valdrá una suspensión al colegiado.

Sergio Agüero, goleador histórico del Manchester City y reconocido hincha del Rojo, realizó este domingo una transmisión en vivo a través de su canal de Twitch y allí le consultaron por la jugada, y su respuesta se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"¿Viste el penal de anoche?", dice el Kun leyendo la pregunta que se repetía entre quienes estaban viendo la transmisión, a lo que respondió: "No, no vi el penal de anoche pero me parece que... o sea, no lo vi pero... ehh... digamos que vi las quejas y... bueno... a veces es así. Pero nada, mejor no digo nada", cierra Agüero haciendo sus particulares muecas.

El próximo 30 de junio finaliza el contrato de Agüero con el Manchester City y la dirigencia de Independiente se contactó con él para ver si era viable su regreso al club en el que debutó en Primera con tan solo 15 años y de la mano de Oscar Ruggeri.

Sin embargo, la voluntad del delantero no es volver a la Argentina, ya que quiere seguir en la élite del fútbol europeo para intentar ganarse un lugar en Qatar 2022. Su nombre suena en Chelsea, Barcelona, Juventus y PSG, entre otros gigantes del Viejo Continente.

El Kun eligió no meterse en polémicas con su opinión, pese a que la falla de Mauro Vigliano fue tal que la AFA resolvió suspenderlo para la próxima fecha de la Copa de la Liga Profesional.