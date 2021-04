Juega en Europa y Román lo tiene en la mira: "Me muero por jugar en Boca"

El mediocampista uruguayo Lucas Torreira está en la mira de Juan Román Riquelme para que sea refuerzo de Boca Juniors en el próximo mercado de pases. El volante, perteneciente al Arsenal y a préstamo en el Atlético de Madrid, habló hoy sobre esta posibilidad y, una vez más, manifestó su deseo de jugar en el Xeneize.

"Siempre lo dije, de cuando estaba el Londres, se los puede decir también Latorre que hablo mucho con él, me muero, me muero por jugar ahí, siempre lo voy a decir, no sólo porque ahora esté pasando por este momento personal, sino que es desde siempre. Si no es ahora en junio, será más adelante, y siempre tuve las ganas y el deseo de poder jugar", dijo en diálogo con el programa F90 de la señal de cable ESPN.

De hecho, Torreira reveló que "la noche que falleció mi mamá, a las 4:15 de la mañana me llamaron, y uno de los primeros a los que se lo comuniqué fue a mi representante, y apenas le dije eso le dije 'yo no quiero jugar más en Europa y me quiero venir para Boca'".

Torreira siempre ha manifestado su simpatía por Boca.

El mediocampista de la Selección de Uruguay ha perdido continuidad en el Viejo Continente y por eso considera que "no estoy pasando por un momento muy bueno en lo personal". "Ahora en el Atlético no estoy jugando como quiero y eso realmente me duele, porque soy un jugador que vive del juego, y creo que mi estado de ánimo depende mucho de cómo me va adentro de la cancha", agregó al respecto.

Sobre la chance de llegar a Boca y ser compañero de Carlos Tevez, dijo: "Ojalá se me dé de poder compartir equipo con él, es un jugador que la mayoría de los futbolistas se ven reflejados, por las vivencias y la manera que salió al mundo. Tuvo una carrera fantástica y lo sigue demostrando, ojalá se me pueda dar la posibilidad de conocerlo también porque no lo he hecho".

A la hora de hablar de cuáles son las chances concretas de que pueda llegar al Xeneize, avisó que "todo depende del Arsenal y cómo se puedan comunicar los clubes y llegar a un acuerdo. Mi decisión no pasa por el dinero, si mi intención es ganar dinero sigo en Europa, tengo ofertas de muchos equipos, no pasa todo por ahí".

"Va a ser complicado, pero ojalá que se dé", adelantó, y especuló con que "seguramente se dé un año en préstamo, porque tengo dos años, y seguramente si Boca me quiere me tendría que comprar, me va a comprar y en este momento no sé cuántos millones estoy valiendo pero para Boca van a ser muchos".

Por último, Torreira habló del otro uruguayo que suena en Boca como gran sueño, Edinson Cavani: "Con Edi hablo muchísimo, es un tipazo, en este momento se ha comunicado mucho conmigo y hablamos de too un poco en este momento. Si bien no hablamos de fútbol, ojalá pueda venir y poder compartir equipo con él, somos bastante similares, los dos queremos estar cerca de la familia, tengo una linda relación con él, le tengo un gran aprecio·.