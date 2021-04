Jorman Campuzano realizó su descargo tras el accidente de tránsito

Jorman Campuzano protagonizó un accidente automovilístico, pasadas las 7 de la mañana, cuando se dirigía al entrenamiento matutino de Boca. El mediocampista colombiano fue auxiliado por un cuerpo de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires que se acercó para socorrerlo a él y al otro particular que formó parte del siniestro.

Al tener que realizar los trámites necesarios tras una colisión con asistencia de la salud que necesitó el ocupante del otro auto, el colombiano fue demorado y no llegó a la práctica de este jueves en Ezeiza bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo.

El ex Atlético Nacional salió a dar explicaciones y manifestó que la mala maniobra que ocasionó el choque fue por culpa del otro conductor. Además, en un mensaje compartido en Instagram, afirmó que no sufrió ningún tipo de lesión física. Por ahora no se sabe si Campuzano será tenido en cuenta para el partido de este sábado ante Defensa.

"Sobre los hechos ocurridos esta mañana cuando me dirigía al centro de entrenamiento, quiero aclarar que en todo momento respeté las normas de tránsito y que la imprudencia del otro conductor provocó el inevitable accidente. Agradezco a todos por la preocupación, afortunadamente sólo fueron daños materiales para ambas partes", manifestó el colombiano.