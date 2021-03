¿Qué pasará con Messi? Las promesas de los candidatos a presidente del Barcelona

El futuro del Fútbol Club Barcelona empieza a definirse este domingo con las elecciones presidenciales para las cuales hay tres candidatos: Joan Laporta, quien ya presidió a la institución, Víctor Font y Toni Freixa, y el resultado de las mismas también empezará a definir el futuro de Lionel Messi.

La Pulga aún no ha decidido qué hará después del 30 de junio, cuando finaliza su contrato con el club, y el gran desafío para quien gane las elecciones de mañana será convencerlo de renovar y calmar las aguas del barcelonismo, que vienen agitadas desde agosto del año pasado cuando el 10 envió el burofax para exigir su salida.

Los tres candidatos a presidente del Barcelona protagonizaron anoche un jugoso debate en TV3 y, a la hora de hablar de los proyectos deportivos, la continuidad de Messi fue el centro de la discusión: Laporta repitió que confía en su relación con el argentino para convencerlo, Font apuesta por la credibilidad de Xavi para que sea el interlocutor con Messi y Freixa aseguró que están planificando la próxima temporada convencidos de que el 10 seguirá.

La propuesta de cada uno

Joan Laporta: "Messi se tiene que quedar en el Barça. Y si gano yo será más fácil que siga que si ganan los otros dos, porque me conoce y sabe lo bien que trato a los jugadores. Cuando mandó el burofax el pasado verano hablé con él para que repensara su decisión. A Leo hay que ofrecerle una propuesta competitiva, para que vea que aquí puede seguir ganándolo todo. Y debe notar que se le quiere".

Víctor Font: "Messi ya nos dijo que necesita un proyecto deportivo ganador, que no se hagan malabares o se pongan parches. "Esto no se decide por amiguismo o por comerse un asado con el presidente, sino con un proyecto deportivo ambicioso y creíble. Y ahí contamos con la ventaja de la credibilidad de Xavi. ¿Quién tiene más posibilidades de convencer a Messi, un ex presidente o un profesional con la credibilidad de Xavi?".

Toni Freixa: "Hemos planificado la próxima temporada con Messi. La historia de Messi en el Barça debe continuar y también hay que escuchar lo que dice Messi".