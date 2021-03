Diego Schwartzman metió un triunfazo y es finalista: habrá duelo de argentinos

Diego Schwartzman alcanzó una nueva final en su carrera tras vencer al serbio Miomir Mecmanovic por 6-0 y 6-4, en la segunda semifinal del Argentina Open. Menos de una hora y media de juego le bastó al argentino para adjudicarse un triunfazo que justificó porqué es el máximo favorito de la competencia.

En un primer set arrollador, Schwartzman no le dio respiro a su rival y, perdiendo apenas nueve puntos, se impuso por 6-0. En el segundo, el serbio dio pelea, pero no pudo con un Peque concentrado que no dio por perdida ninguna pelota y se lo llevó por 6-4.

El Peque, número 9 del ranking mundial, se medirá mañana en la final del ATP que se disputa en Buenos Aires ante su compatriota Facundo Cerúndolo, proveniente de la qualy, quien alcanzó su primera final.

"Estuve muy fino cuando tuve que atacar y esto me diferencia de otros jugadores", sostuvo el Peque. Y luego bromeó sobre los hermanos Cerúndolo que sorprendieron esta semana en el mundo del tenis: "No sé qué pasa con los Cerúndolo, hay que sacarles la ficha".

"Tengo muchas ganas de ganar, pero es un placer jugar con otro argentino. Fran (Cerúndolo) está haciendo un torneazo, está jugando un gran tenis, se está manteniendo muy concentrado. Mereció ganar. Mañana va a ser un partido muy difícil", sentenció sobre el rival de mañana.