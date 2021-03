"Ratoncito luchador": Campazzo, la reacción de su rival por el topetazo que recorrió el mundo y los memes

Facundo Campazzo continúa afianzándose partido a partido en la NBA y en la victoria de anoche de Denver Nuggets sobre Philadelphia 76ers protagonizó una jugada muy particular al llevarse puesto a Ben Simmons, quien terminó sentado en el piso, algo que generó una particular reacción de su rival, además de que el episodio dio la vuelta al mundo y, obviamente, tuvo sus memes.

Durante el segundo cuarto Simmons, que mide 2,11 y pesa 104 kilos, intentó bloquear el paso del cordobés con una cortina ciega, pero nunca imaginó que el pequeño Campazzo, de 1,78 de estatura, lo derribaría con tanta facilidad y lo dejaría desparramado en el piso.

Luego del partido, lejos de enojarse, Simmons se rió de lo sucedido y catalogó a Campazzo como un "ratoncito luchador". "Es un pequeño luchador. Me gusta esos chicos que juegan duro. Si no sos físico contra un tipo así, no vas a terminar bien", declaró el australiano después de la derrota de los Sixers.

La particular calificación, en inglés "feisty little mouse", está vinculada con una tienda de ropa infantil que es muy popular en Australia, país de origen de Simmons.

Obviamente, así como en Argentina estamos atentos a lo que hace Campazzo en la NBA, lo mismo sucede en Australia con los suyos, por eso la jugada fue muy comentada del otro lado del planeta. El Melbourne Herald Sun, por ejemplo, tituló: "¡Santo cielo! Ben Simmons fue aplastado por el hombre más bajo de la NBA". La nota aclara que Chris Clemons, jugador de Houston, de 1,75m, era el jugador más bajo, pero al rescindir su contrato por lesión, le cedió el honor a Facu.

Finalmente, la jugada también tuvo lugar para los memes, jugando con las declaraciones de Simmons, compararon al cordobés con el popular ratoncito Jerry castigando a Tom sin piedad.