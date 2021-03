La alegría de Oldrá por la vuelta de Godoy Cruz al Gambarte: "Va a ser como..."

Después de 16 años, Godoy Cruz retornará al Feliciano Gambarte el sábado 10 de abril a las 14, recibiendo a Arsenal, y los hinchas del Expreso mendocino desbordan de felicidad por poder concretar un pedido que vienen haciendo a la dirigencia desde hace tiempo. Uno de ellos es Daniel Oldrá, quien lo vive de manera especial, y no ve la hora de que llegue ese día.

"Hay una ansiedad tremenda. O al menos la que yo tengo, con la que yo convivo. No veo la hora de ver el inicio de ese partido y no me imagino lo que van a ser los alrededores del estadio", comenzó diciendo el Gato en diálogo con el programa radial Dos de Punta.

Además, el ex defensor del Tomba recordó que en el Gambarte "me ha tocado vivir partidos inolvidables, ascensos, y volver a retomar en este momento, nuestra casa, es maravilloso. Yo tengo la esperanza de que, con todo esto que se va a iniciar ahora, nos quedemos para el resto de lo que viene. Es la esperanza que uno tiene, como hincha especialmente".

Oldrá en el Gambarte con Villalobos y Marcucci.

Pensando en las sensaciones que genera la vuelta a casa, Oldrá considera que es muy especial para todas las generaciones, tanto para los que no han visto nunca a Godoy Cruz en su estadio y siguiendo con los que guardan los mejores recuerdos. "Para todos los niños, adolescentes, los mayores, volver a vivir esta experiencia de nuestra cancha yo creo que va a ser maravillosa, va a ser como un título realmente, porque es lo que desea el hincha de Godoy Cruz".

Luego, el Gato contó que en los últimos días los históricos Héroes del Barro que integraron el equipo que logró el ascenso a la B Nacional en 1994 han estado en contacto fluido y hablando del tema. "Es volver a acordarnos del ascenso y un montón de cosas que hemos vivido abajo de esas tribunas, en el club, y un montón de situaciones que hemos pasado, con muchas alegrías más que tristezas. Eso no se puede olvidar y lo vamos a llevar siempre en el corazón", relató.

Daniel Oldrá considera que el partido frente a Arsenal va a ser "histórico", aunque lamentó que sea justo en este contexto en el que los hinchas no podrán ingresar ya que por la pandemia los partidos se juegan a puertas cerradas.

Finalmente, el Gato deseó que cuando finalice la Copa América, aunque el Malvinas Argentinas ya esté disponible, Godoy Cruz siga jugando en el Feliciano Gambarte. "Uno tiene la esperanza que esto sea un puntapié inicial para volver a nuestra casa y no irnos nunca más. Haremos todo lo posible para volver a ser el Godoy Cruz de la época nuestra, que es lo que uno siempre recuerda y tiene en la cabeza. De la gente que se cambiaba de una tribuna a la otra, cómo me voy a olvidar de Colón, cuando no entraba un alfiler a la cancha. Y así te vas acordando de un montón de situaciones, los clásicos... Quién nos puede sacar todo eso", concluyó Oldrá.