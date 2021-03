Tevez se lamentó y confesó cuál es su máxima preocupación respecto a Boca

Carlos Tevez se refirió a los errores de su equipo después de la igualdad de la noche del domingo de Boca ante Independiente por 1 a 1, y sostuvo que "cada equivocación se termina pagando cara".

"Me parece que jugamos bien. Nos equivocamos una sola vez y la vivimos pagando", dijo Tevez al final del encuentro en Avellaneda.

"Hicimos un gran partido, porque ellos se defienden bien y la tuvimos en la última con el penal que Sebastián Sosa le atajó a Sebastián Villa, pero no se pudo. Remontar resultados es muy difícil. El partido fue duro, complicado", remarcó.

Respecto de ese penal sobre la hora que Sosa le detuvo a su compañero Villa, argumentó que el colombiano "venía con confianza. Por eso lo deje patear, ya que estaba muy bien, pero erra quien patea. Igual lo seguimos apoyando a Seba, pero la atajada de Sosa es para felicitarlo. Se ha llevado el punto, porque lo perdían".

Acerca de si le preocupa la posición de Boca en la tabla, donde no está clasificando entre los cuatro primeros, Tevez expresó: "Me intranquiliza no encontrar el equipo, no tener la facilidad para jugar bien. Porque después en la tabla, ganando dos o tres partidos, te acomodás", apreció.