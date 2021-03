La conmovedora revelación del técnico de Talleres sobre el Morro García

Alexander Medina de a poco se afianza como uno de los entrenadores con más proyección del fútbol argentino. Este domingo Talleres recibirá en Córdoba a Godoy Cruz, en lo que será un partido especial para él porque será la primera vez que enfrente al elenco mendocino luego del fallecimiento de su amigo Santiago "Morro" García.

"Sin duda que me va a traer recuerdos, como me trae recuerdos cada vez que veo una foto de él. Yo había hablado unos días antes con él, pero lamentablemente no me dio para darme cuenta que la estaba pasando mal realmente. El Morro era una gran persona, yo le tenía un cariño y aprecio muy grande, quedarán grandes recuerdos, lamentablemente se fue muy joven", expresó.

En diálogo con Súper Mitre Deportivo, agregó: "Sin dudas que será un partido muy especial porque Godoy Cruz fue su último club, inclusive en la última visita a Mendoza él me regaló dos camisetas, fue una persona muy especial en mi vida. Todavía no me deja de emocionar la pérdida del Morro".

"Él tenía un indio tatuado en la espalda y me decía que era por referencia mía, un gran gesto de parte del Morro; yo lo vi debutar cuando tenía 17 años, lo llevaba a entrenar y después lo llevaba a su casa, en ese plantel yo era uno de los más grandes y le servía como referencia, jugábamos en la misma posición o sea que era muy grande el aprecio que yo le tenía", cerró.