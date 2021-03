La confesión del Chapu Nocioni que conmueve al mundo del básquet y la NBA

Andrés Chapu Nocioni realizó un posteo en su cuenta de Instagram que realmente ha repercutido en el mundo del básquet, con una confesión sobre lo que le tocó vivir en el día de cierre del libro de pases.

El argentino contó una experiencia conmovedora mientras se encontraba en los Chicago Bulls de la NBA:

Días como los de hoy son de total turbulencia para los jugadores de NBA. Se respira la tensión. Y por más que todos saben muy bien cómo son las reglas del negocio, es imposible no verse afectado. También es tremendo el desahogo personal que se siente cuando se cierra la jornada de traspasos. Porque no se trata solo de seguir con los mismos compañeros y el mismo entrenador. Un canje a otra franquicia también implica irse a vivir a otro lado, tener que buscar casa en ese otro lado, colegio para los hijos e infinitos formalismos que resultan muy desgastantes para la cabeza.



Lamentablemente me tocó vivirlo. Me acuerdo con exactitud. El 19 de febrero de 2009 estaba por subirme al colectivo para viajar con el equipo de Chicago a Milwaukee y me avisaron que John Paxson (GM de los Bulls en ese entonces) quería hablar conmigo. Ya me la veía venir. Durante todos los días previos había estado escuchando y leyendo rumores sobre un posible traspaso. Y bueno, en efecto, cuando entré a la oficina Paxson se paró, me dio un abrazo y recién después me dijo: “Lo siento mucho Chapu, vos sos jugador mío, pero necesitamos hacer un cambio para mejorar el plantel. Te vas para Sacramento”.



Si bien lo entendí perfectamente, fue un golpe duro. Hoy estuve todo el día pensando en ese día. En lo traumático que me resultó a la larga. Después vino Margarita a conversar, nos reímos y se me pasó jaja!, escribió el Chapu.