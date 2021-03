Lo confirmó Tyson: su pelea con Holyfield ya tiene fecha

Luego de que circulara la versión de que Mike Tyson había rechazado una oferta millonaria (25 millones de dólares) para reeditar la pelea con Evander Holyfield, el propio Tyson se encargó de confirmar la contienda.

En una entrevista en su Instagram, el boxeador aseguró: "Solo quiero decirle a la gente que la pelea entre Holyfield y yo se celebrará. Holyfield es un tipo humilde, un hombre de Dios, pero yo soy el hombre de Dios. Y vamos a tener mucho éxito el 29 de mayo".

De esta manera, no sólo confirmó que la pelea ocurrirá sino que también arrojó la fecha en la que ambos se subirán al ring en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

"La pelea se va a celebrar, tenemos que cerrar algunas cosas en el contrato y estaremos Evander y yo. He aprendido mucho, no necesitamos promotores, están sobrevalorados. Le dicen al boxeador lo grande que es, y me cae bien, pero ¿qué podrías necesitar de alguien como ellos en este negocio?", explicó Tyson.

Un dato curioso es que Tyson nunca pudo ganarle a Holyfield dentro del ring. La primera vez que se cruzaron, en 1996, Holyfield lo derrotó por KO técnico, y en la segunda, en 1997, Mike fue descalificado por arrancarle un pedazo de oreja de un mordisco.