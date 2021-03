A 25 años, revelan la verdad del trolleo de Laura Pausini a Tigres

El 24 de marzo de 1996 quedó grabado para siempre en la historia del fútbol mexicano. Es que ese día, Tigres se fue al descenso perdiendo nada menos que ante su clásico rival Rayados de Monterrey, una herida que no termina de cicatrizar y que hoy se recuerda especialmente por cumplirse 25 años.

Y un episodio que marcó aquél descenso y que en Monterrey todavía recuerdan con gracia, fue que al finalizar el partido y ya consumado el descenso comenzó a sonar un hit de Laura Pausini cuya letra terminó siendo un verdadero trolleo para Tigres.

La canción "Se fue", un éxito por aquella época, sonó por todos los altoparlantes del estadio y a 25 años de lo sucedido revelarn que se trató de un accidente, aunque parece demasiada coincidencia.

"Se fue, me quedó sólo su veneno; se fue, y mi amor se cubrió de hielo; se fue, y la vida con él se me fue; se fue, y desde entonces ya sólo tengo lagrimas…", dice la letra de la canción que se escuchó en el Estadio Universitario, como una especie de descripción de lo que acababa de pasar en el campo de juego y de las sensaciones de la afición.

En diálogo con Mediotiempo, Nick Zamora, quien era el animador del Estadio Universitario en aquel entonces, reveló detalles de lo sucedido, quién fue el que puso esa canción y por qué lo hizo.

Según Zamora, quien puso la canción es un hombre que ya falleció, motivo por el que no quiso dar a conocer su identidad, y ese día estaba trabajando en el sistema de sonido aunque no tenía nada que ver con Tigre ni con Monterrey. "Nunca se dio cuenta que estaba puesta esa canción específica", aseguró, y Zamora contó que él mismo salió corriendo para avisarle que la quite.

"Nunca he dicho de quien se trataba por respeto, él ya pasó a mejor vida y eso ya pasó, de ahí en adelante Tigres cambió, cambiaron los equipos de audio", agregó.

Nick Zamora siguió trabajando como animador de los Tigres, pese al descenso, aunque los otros trabajadores del sonido, incluido quien puso la canción, no volvieron a ser llamados.