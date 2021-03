Campazzo la rompe en la NBA y fue homenajeado a lo grande

En las últimas horas, Facundo Campazzo fue homenajeado a lo grande. Es que el estadio del Club Municipalidad de Córdoba, donde el ahora base de los Nuggets dio sus primeros pasos en el deporte, fue bautizado con su nombre.

A partir de ahora, el espacio luce un cartel con su nuevo nombre: Club Municipalidad de Córdoba, Estadio Facundo Campazzo.

Campazzo pudo estar presente a través de una videollamada y no pudo ocultar su emoción. “El club te saca de la calle, siempre fue un refugio, de pasar tiempo con mi familia y mis amigos, los triunfos y las derrotas. Lo que más me llevo son los valores que me enseñaron ahí y forjaron la persona que soy”, comenzó diciendo.

Y sentenció: “Gracias, lo que siento es emoción y mucha alegría. Pero creo que se va a seguir llamando el Muni. No veo las horas de estar allá e ir a ver cómo quedó todo”.

Luego, volvió a manifestarse al respecto, pero en su cuenta de Twitter donde señaló: "Es muy significativo para mí que el estadio del Muni pase a llevar mi nombre. En esa cancha viví momentos increíbles y conocí grandes amigos. Me divertí, aprendí y crecí. Ojalá pueda volver pronto. Gracias a todos los que llevaron adelante la iniciativa!".