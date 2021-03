Juan Martín Del Potro confirmó una pésima noticia

Juan Martín del Potro confirmó que lo operarán nuevamente de la rodilla derecha, lesionada en octubre del 2018, por lo cual falta en las canchas. Su intención es volver a jugar, y por eso es que este martes el doctor Jorge Chala lo intervendrá en Chicago, Estados Unidos. El tandilense quiere reintegrarse al circuito y hasta llegar a los Juegos Olímpicos.

"La noticia es que mañana me someteré a otra cirugía en la rodilla. Probamos la terapia conservadora, pero el dolor sigue ahí. Él (por el doctor Chala) sabe que quiero volver a jugar al tenis y estar en los Juegos Olímpicos, así que acordamos que la cirugía debería realizarse lo antes posible", expresó en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Además, agregó: "Estas últimas semanas no fueron fáciles para mí. Todo es muy difícil desde la muerte de mi padre. Pero también siento la fuerza que me envía desde arriba. Por eso un día me desperté y llamé al médico. Sabía que tenía que intentarlo de nuevo. Espero poder superar esta dolorosa situación. No dejaré de intentarlo".