El San Lorenzo de Dabove volvió a perder en el Gasómetro

San Lorenzo perdió sobre la hora por 2-1 ante Aldosivi en el Nuevo Gasómetro, sigue sin ganar desde la primera fecha ante Arsenal, y se aleja de los punteros en la Copa de La Liga Profesional al cabo de la sexta fecha.





Primero abrió el marcador Aldosivi, de una pelota parada, muy bien ejecutada por el mediocampista Francisco Grahl en el segundo minuto de descuento del primer tiempo, pero a la misma altura de la etapa final lo igualó Franco Di Santo para el equipo azulgrana, pero 180 segundos más tarde el ex San Lorenzo Rodrigo Contreras le devolvió el triunfo al "Tiburón".



En la primera mitad, con los hermanos Ángel y Óscar Romero integrando el equipo desde el inicio en San Lorenzo, se volvieron el eje en el armado de los ataques azulgranas.



Así es que los paraguayos hicieron protagonistas a los defensores Bruno Pittón y Gino Peruzzi en las llegadas del balón para los delanteros "cuervos", buscando un ataque rápido por los costados.



El equipo dirigido por Diego Dabove, repitió el esquema táctico que utilizó en el empate 0-0 ante Banfield en la fecha pasada, esto es 5-3-2.



Aldosivi se plantó para salir de contraataque e intentó por la derecha con Lautaro Guzmán, Emanuel Iñíguez y Joaquín Indacoechea para llevarle la pelota a los delanteros marplatenses.



Y los dirigidos por Fernando Gago empezaron a dominar el encuentro con pases precisos entre sus jugadores, pero careciendo de la profundidad necesaria para inquietar al arco defendido hoy por Fernando Monetti.



También por izquierda fueron efectivos Emanuel Insúa y Malcom Braida, que le sumaron presión al equipo "santo" por ese lado.



El equipo de Boedo se acercó al anhelado gol a los 37 minutos con un zurdazo de Óscar Romero de media vuelta, desde afuera del área, que exigió al arquero Luciano Pocrnijc.



Pero el conjunto marplatense aprovechó una pelota parada y abrió el marcador al segundo minuto de descuento con un tiro libre por la derecha del área grande, con un zurdazo de Francisco Grahl al ángulo derecho de Monetti, que no pudo contener.



En la segunda etapa y con el resultado adverso, el técnico "santo" apeló al cambio de táctica por un 4-4-2, para refrescar el mediocampo con Diego Rodríguez y Julián Palacios.



Así fue que pudo presionar más en su área a Aldosivi, para buscar el empate, como a los 11 minutos cuando Ángel Romero puso el balón a centímetros del palo izquierdo del arco del visitante.



Y a los 13 minutos, desde afuera, Palacios exigió al arquero de Aldosivi, que sacó la pelota al córner.



Y en el segundo minuto de descuento lo empató brevemente Franco Di Santo para el dueño de casa, pero en el quinto y último el ex San Lorenzo, Rodrigo Contreras, selló el resultado a favor de Aldosivi.



El equipo de Boedo venía del envión de pasar a la Fase 3 en la Copa Libertadores de América al vencer a Universidad de Chile por 2-0 en el Bajo Flores.



Estaba pautado que el partido lo dirigiera Jorge Baliño, pero debido a que dos días antes del encuentro diera positivo de Covid-19, fue reemplazado por Mauro Vigliano.



El siguiente compromiso de San Lorenzo, será el próximo jueves 25 de marzo, cuando se enfrente en el estadio Florencio Sola, de Banfield, ante Defensa y Justicia, a partir de las 19:10, por 16avos de la Copa Argentina.



Por la Copa de La Liga, el "Ciclón" viajará el lunes 29 hasta la ciudad de La Plata para medirse con Estudiantes, en partido que comenzará a las 19.



Por su parte Aldosivi, al que casi se le escapa hoy la victoria como le aconteció en el 2-2 con Racing en Avellaneda, lo que demuestra lo bien que le sienta desarrollar la idea de Gago en esa condición y ante equipos y escenarios grandes, jugará en Mar del Plata ante Banfield, a partir de las16:15, el próximo sábado 27.