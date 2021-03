El crudo testimonio del Turco García contra Morla y Luque por Maradona

A más de tres meses de la muerte de Diego Maradona, se siguen conociendo detalles de sus cuidados y compañías. En los últimos días, Infobae reveló unos audios que evidencian el maltrato que Morla, Luque y otros allegados ejercían sobre el ídolo.

En este sentido, el Turco García, exfutbolista, compañero y amigo del Diego, habló en TyC Sports y aseguró que quiere "condena social" para todos los que sean culpables.

"No solo no lo cuidaron, sino que lo fueron matando de a poco", acusó García. Y aseguró que "a ellos no les servía que Diego esté lúcido. Las pastillas se las daba cualquiera, hablaba cualquiera, le daban un fasito... Le daban quetiamina, ¿sebés lo que es quetiamina con alcohol?".

"Yo no quiero que vayan presos, quiero que la condena sea social. Cuando juegue Argentina, quiero que a Morla y a Luque les den una platea en La Bombonera para que lo disfruten con toda la gente alrededor. Eso le pediría a Dios en este momento, nada más", sentenció el Turco.