El tapado de Boca rompió el silencio: "Si quiere un goleador, acá estoy"

En las últimas horas el futbol argentino y mexicano se sacudieron con la noticia del interés de Boca Juniors por contar con el delantero del Toluca, Michael Estrada. Así fue como hubo contactos y negociaciones e incluso trascendió que la primera propuesta fue desestimada por el equipo de la Liga MX.

Y el jugador apareció en escena, rompió el silencio y no ocultó sus ganas de afrontar el desafío de jugar en el fútbol argentino: "Me gustaría jugar en Boca. Si llega una oferta, me sentaría a hablar con la directiva. Que me busque Riquelme me pone contento, ojalá se pueda concretar".

"Si Boca quiere un goleador, aquí está Michael Estrada. Si me buscan es porque saben que puedo hacer goles. Si se da jugar con Tevez y Cardona, sería una delantera imparable. Boca es un equipo que está acostumbrado a salir campeón. Sería un sueño porque es un equipo grande". ", completó el exjugador de Macará, El Nacional e Independiente del Valle.

"Mi mayor virtud es la potencia y el remate de media distancia. De cabeza he hecho muy pocos goles, mi fuerte es la pelota al pie", se describió y confesó que en el último mercado de pases, estuvo apunto de pasar al Villarreal de La Liga de España: "Estuve cerca de pasar al Villarreal, hubo conversaciones con ellos pero justo pasó la pandemia y el valor de la compra también".