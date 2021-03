Pasó el Superclásico y esto es lo que se le viene a River y Boca

La nueva edición del Superclásico en La Bombonera repartió puntos, pero no alegrías, por lo menos este fin de semana. El 1-1 del domingo fue más "justo" para River que para Boca, según las declaraciones de los propios futbolistas en cancha tras el duelo que finalizó con goles de Sebastián Villa, de penal, y de Agustín Palavecino. Lo cierto es que el empate dejó mejor parado al equipo de Miguel Ángel Russo en la Zona 2 de la Copa Liga Profesional, aunque hoy desde la Ribera seguirán de cerca el partido entre Independiente y Sarmiento para ver cómo quedan parados en la tabla general al cierre de la quinta fecha.

Es que el Xeneize acumula nueve puntos, tiene arriba a Vélez (12), Defensa y Justicia (10) y Lanús (10) y el único que podría superarlo en el lote para llegar a las instancias definitivas del torneo local es el Rojo (9), que viene de cuatro victorias al hilo, una por Copa Argentina. El Millonario, en tanto, está unos escalones más abajo, pero en la Zona 1. Acumula siete unidades y corre por detrás de Colón (15), el único invicto, Estudiantes (10), Central Córdoba de Santiago del Estero (10), Racing (8) y Banfield (8).

EL CALENDARIO DE MARZO DE BOCA

Boca no pudo contar ante River con uno de sus mejores jugadores en cuanto a rendimiento: Edwin Cardona, quien padece una distensión en el cuádriceps izquierdo y tiene para 14 días de recuperación, por lo menos. Esto quiere decir que el colombiano tampoco estará disponible el próximo domingo contra a Talleres, en La Bombonera, y llegaría muy justo para visitar a Independiente, en el Libertadores de América, por la sexta y séptima fecha, respectivamente, de la Copa Liga Profesional.

Está claro que el cuerpo médico apuntará al ex Atlético Nacional para el inicio de la Copa Libertadores 2021. Sin contar a Eduardo Salvio, descartado por seis meses a raíz de una ruptura de ligamentos cruzados, los otros puntos a tener en cuenta en la enfermería son Carlos Tevez -jugó infiltrado producto de un esguince de tobillo- y Frank Fabra -fue reemplazado en el segundo tiempo ante el conjunto de Núñez-. A ambos los seguirán de cerca para ver cómo evolucionan en las próximas horas.

A nivel futbolístico, la línea de 3 llegó para quedarse. Con el debut de Marcos Rojo, se cae de maduro quién será el reemplazante de Carlos Zambrano, quien deberá cumplir una fecha de suspensión. En este sentido, Lisandro López oficiará de líbero, por derecha aparecerá Carlos Izqueirdoz y Rojo jugará por el sector izquierdo.

En cuanto al resto del equipo, Franco Soldano no tiene gol, otra vez Mauro Zárate no entró y Ramón Ábila, quien parecía que estaba mejor, no fue ni al banco. Esto último tiene que ver con una decisión de Miguel Ángel Russo. Hay que ver qué pasa mañana cuando el plantel retome los entrenamientos en Ezeiza. Se estima que Wanchope volvería a ser citado para ser utilizado solo cuando el técnico lo considere necesario, pero está claro que el jugador se irá después del 30 de junio, al igual que Zárate, con contrato hasta diciembre.

¿Y Soldano? Su préstamo se vence a mitad de año y los dirigentes pueden prorrogarlo por seis meses, más allá de que el Consejo de Fútbol está buscando un 9 de cara al próximo mercado de pases. Los otros jugadores que no seguirían en el club son Julio Buffarini, Leonardo Jara y Emmanuel Más, quien se hizo una limpieza en el tobillo izquierdo después del partido frente a Vélez y ayer sumó algunos minutos.

EL CALENDARIO DE MARZO DE RIVER

Rearmar el equipo ideal después de la salida de Nacho Fernández no está siendo tarea fácil para Marcelo Gallardo, quien todavía necesita encontrar la sociedad perfecta para Nicolás De la Cruz. Se viene Godoy Cruz, en Mendoza, una tierra que le sienta bien al Millonario, y las miradas estarán puestas en si el técnico ratifica la línea de tres centrales o espera a Gonzalo Montiel -no quieren arriesgarlo- para defender con cuatro. El lateral derecho es nivel de Selección Argentina y se lo extraña, sobre todo porque Milton Casco a veces no hace pie y Alex Vigo recién inicia su carrera en Núñez.

En cuanto a la actualidad de los otros nombres en la última línea, Javier Pinola está lesionado, Fabrizio Angileri cumple cada vez que le toca, Robert Rojas involucionó, Paulo Díaz se posicionó más en el debe que en el haber y Héctor David Martínez está recién llegado y sin generar una certeza de tener un buen rendimiento en la titularidad. El que salva su pellejo es Jonatan Maidana, una garantía que llegó para quedarse, al igual que Franco Armani.

Y de mitad de cancha para adelante hay partidos que el Millonario llega mucho y concreta poco. Pasaron seis fechas, sin Copa Libertadores y con Superclásico de por medio, pero el equipo no levanta vuelo. Jorge Carrascal probablemente siga siendo titular, más allá de que entraba mejor desde el banco de suplentes. Tal vez se repita lo mismo que ocurrió con Pity Martínez y De la Cruz: tiempo y rodaje para mostrar la mejor versión.

Al igual que Boca, la última prueba de marzo viene también con clásico para River, pero en el Monumental: el Racing de Juan Antonio Pizzi que viene en levantada, aunque hoy está afectado por casos de coronavirus en el plantel.