Del Potro volvió a escena y realizó un importante anuncio

El tenis argentino aguarda paciente una nueva función de Juan Martín Del Potro dentro de las canchas. El último partido profesional de la Torre de Tandil data del 19 de junio de 2019 en el verde césped de Queen’s y desde ese entonces lucha contra sus muñecas para que le permitan realizar el deporte que ama. En el marco de los Premios Konex reveló indicios sobre cuál será su plan durante este 2021.

Primero que nada, agradeció que lo hayan seleccionado como la personalidad más destacada de la última década del tenis. “Estoy contento de recibir este premio que es un reconocimiento a mi carrera, un mimo al alma. Hace poco perdí a mi papá, así que estoy tratando de reacomodarme y con la ilusión de volver a jugar al tenis”, declaró en la previa del evento que se realizó en la Ciudad Cultural Konex.

Más en el plano personal, Del Potro contó detalles sobre su presente y su proyección para el año que acaba de arrancar. “La realidad marca que me está costando. He probado muchísimos tratamientos alternativos, conservadores, cirugías, y todavía no me han podido ayudar a que vuelva a jugar. Si bien desde el lado emocional cuesta mucho porque hasta me duele ver partidos de tenis por TV, trato de manejarlo lo mejor posible”, explicó el tenista.

Y agregó sobre los tratamientos: “Tengo mis altibajos, por momentos estoy más animado, por momentos me cuesta mucho, pero siento algo interno mío y la sigo peleando, buscando alternativas y ojalá lo pueda resolver porque veo tenis por TV y no me gusta, prefiero estar en la cancha. Quiero terminar mi carrera el día que yo quiera y no por una cuestión de salud”.

Luego de tanta incertidumbre, admitió que Tokio es su gran motivación y objetivo. “Yo creo que este es mi año. Los Juegos Olímpicos me tiran para adelante, es una motivación que tengo. Si no se hubiese postergado para este año, quizá mi presente sería distinto. Tengo eso entre ceja y ceja y por más que el cuerpo se vaya poniendo grande, me siento con el ánimo de afrontarlo y lo sigo intentando”, declaró el tandilense.

Para cerrar, realizó una reflexión luego de tanto tiempo de lucha y perseverancia para intentar volver a jugar el deporte que ama. “Yo creo que después de toda la historia y lo que viví con la rodilla, un impacto sería volver a jugar. Algunos me dicen ‘dejá de sufrir, con lo que hiciste está muy bien, disfrutá’, pero si logro revertir esto y logro jugar sería un premio. Volvería por mí, por mi mamá y mi hermana y porque siento que merezco ese premio de entrar de nuevo en una cancha”, concluyó.