Pep Guardiola anunció quién será el primer refuerzo del Barcelona

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, reveló que Eric García se podría convertir en el primer refuerzo del Barcelona de cara a la siguiente temporada, por la que no ha considerado al central español para los últimos compromisos, situación que le duele al estratega pues además de que considera al zaguero como su hijo.

"Creo que Eric García va a jugar en el Barcelona. El Barcelona no compra jugadores normales, lo quieren porque es un jugador top. En los últimos dos partidos no ha sido convocado y eso me ha roto el corazón porque no se lo merece", expresó en conferencia de prensa. Y agregó: "Quizás no lo saben, pero no se imaginan lo que Eric significa para mí. Es como un hijo".

"Fue el chico que después del confinamiento era el mejor central que tenía el Manchester City. Nunca cometió un error, ni uno solo, y jugó en unos cuartos de final de la Champions League", cerró. En la actual temporada solo jugó nueve enfrentamientos, de los cuales tres han sido de Champions League, tres de Primer League, dos de FA Cup y uno en la Carabao Cup.

De esta manera, todo parece indicar que el defensor español de 20 años seguirá su carrera en el equipo catalán, junto a Lionel Messi y compañía. Cabe destacar que el propio García decidió no renovar su contrato con el City ya que su intención era volver a España.