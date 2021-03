Laporta se animó a hablar sobre la detención de Bartomeu

El ex presidente del FC Barcelona Joan Laporta estaba siendo entrevistado en directo por la emisora local de Lleida UA1 cuando fue informado de la detención de Josep María Bartomeu. La reacción del candidato a las elecciones fue la siguiente: “Hombre, primera noticia, primero presunción de inocencia. No es una buena noticia ni una noticia agradable para el Barça ya que esta persona ha sido presidente del FC Barcelona”.

Laporta añadió que “si bien no tuvo una gestión buena no deja de haber sido presidente del FC Barcelona y es una noticia que no es agradable para ninguna persona. La verdad es que es una noticia impactante, ciertamente”.

Más tarde, en un vídeo difundido por su candidatura ha señalado que “ante los hechos que se han producido hoy de los registros en las oficinas del club, así como las detenciones del ex presidente del Barça y ejecutivos del club, desde la candidatura ‘Estimem el Barça’ queremos decir que tenemos un máximo respeto por las actuaciones judiciales y policiales, así como un máximo respeto por la presunción de inocencia. Lamentamos profundamente que se hayan producido estos hechos que perjudican enormemente la imagen y la reputación de nuestro club”.