Campazzo se pierde el partido con los Bulls por ser "contacto estrecho"

Las malas noticias no paran de llegar en Denver Nuggets y, a la extensa lista de jugadores lesionados, ahora se le suman tres bajas por protocolo sanitario entre las que se presenta la del base Facundo Campazzo. Por la misma circunstancia también quedó afuera de la citación Markus Howard. El entrenador tampoco podrá contar con Paul Millsap, Gary Harris y Jamychal Green.

El novato RJ Hampton dio positivo en el test de COVID-19, y el cordobés estuvo sentado a su lado en el banco durante el triunfo de su equipo ante Oklahoma City Thunder (126-96) en la madrugada del domingo. "Team Facu 7", cuenta administrada por el equipo de comunicación de Campazzo, explicó.

"Aclaramos rápidamente la situación de Facu, para aportar claridad sobre el tema. Esta mañana fue aislado por el cuerpo médico de la franquicia por contacto estrecho. No está contagiado, no tiene COVID. Los dos hisopados que le hicieron dieron negativo", escribió y minutos más tarde confirmó: "Confirmamos que Facu hoy NO juega".

Con un récord de 18 victorias y 15 derrotas, los Nuggets se ubican en el séptimo puesto en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste. En pos de romper con la irregularidad, Denver tiene por delante tres duelos trascendentes: frente a Chicago, Milwaukeee Bucks e Indiana Pacers, todos en condición de visitante.