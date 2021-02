El abogado de la familia del Morro García: “Godoy Cruz dejó sin contención al futbolista"

Gumer Pérez, abogado de la familia de Santiago “Morro” García, aseguró hoy que sus representados tienen “claramente identificados quienes querían perjudicar" al futbolista uruguayo y estimó que la muerte del goleador de Godoy Cruz, descubierta la mañana del sábado, "debe ser investigada a fondo, para saber si existió alguna instigación o una ayuda o algún elemento periférico que lo llevaron a tomar esa decisión".



El abogado contó que la mamá, el hermano y la exmujer (mamá de su hija de 6 años) de García le pidieron asesoramiento para colaborar con la investigación de la muerte del jugador.

La mamá del Morro vino a Mendoza en busca de su hijo.

"La familia se puso a la orden de la fiscal Claudia Ríos y entregó todos los elementos que pudieran ayudar en la investigación. Confiamos en la justicia argentina y uruguaya", dijo Pérez en diálogo con Radio Télam desde Montevideo.



"Es triste y dura esta situación. El 'Morro' había hablado el lunes con la mamá por el cumpleaños y le había dicho que el viernes estaba en Uruguay para ver a la hjia. Algo pasó por su cabeza que lo hizo tomar esa terrible decisión de quitarse la vida a los 30 años, con una hija de 6", explicó.



"Es absolutamente falso que Santiago no quería ver a su hija o que la mamá de la niña no lo dejaba verla. Por la pandemia y el cierre de fronteras no podían viajar. Había un buen vínculo entre el Morro y su exesposa. Él adoraba a su hija", agregó el abogado.



"Él estaba con medicación para sobrellevar el estado de depresión. Encima estuvo encerrado porque contrajo coronavirus. Queremos que se investigue qué lo llevó a tomar esa decisión fatal. Hoy la carátula es de suicidio, pero se están realizando pericias para ver cómo transcurrieron sus últimos momentos, sus conversaciones, ver si estaba sometido a alguna presión", continuó el letrado, quien subrayó que la dirigencia de Godoy Cruz dejó sin trabajo y sin contención al futbolista.



"La familia tiene identificado al entorno que lo quería perjudicar, pero se necesitan pruebas y evidencias. Para eso está el celular que es como la caja negra de un avión", consideró Gumer Pérez.



El futbolista uruguayo fue encontrado muerto el sábado en su departamento de Mendoza y los peritajes de la Policía Científica y la autopsia establecieron luego que no hubo "intervención de terceros" y que el fallecimiento se produjo el jueves anterior.



La fiscal agregó que ahora se trata de determinar si hubo "alguna instigación”, investigación que se realiza "en todos los casos en que alguien decide quitarse la vida".