La muerte del Morro García: dudas y certezas de un final trágico e inesperado

"Efectivamente es Santiago García, estaba sobre la cama, y por lo que ha adelantado el personal de Científica, con un disparo de arma de fuego en parietal derecho y, junto a él, un arma calibre 22", de esa manera la fiscal Claudia Ríos confirmaba que el cuerpo encontrado en el edificio situado en calle Hipólito Yrigoyen era el del delantero de Godoy Cruz.

El último martes había recibido el alta tras superar el coronavirus, pero durante las últimas 48 horas todo lo que ocurría en torno a su figura generó preocupación. No respondía los mensajes, tampoco había sido visto por los vecinos, y fueron ellos quienes alertaron a la policía que llegó con un cerrajero quien abrió el departamento y se encontró con la relatada postal.

Aquello que comenzó como un rumor rápidamente se transformó en un hecho consumado e inmediatamente comenzaron a circular diferentes versiones sobre los motivos que lo llevaron a tomar tamaña decisión. Hacía algunas semanas que el Morro se entrenaba aparte del plantel bodeguero pero pocos, al parecer, sabían el duro momento que atravesaba.

Salió a la luz que afrontaba un "tratamiento psiquiátrico" y algunos allegados indicaron que el goleador "estaba muy afectado" porque "no podía a ver a su hija" que vive en Uruguay, desde diciembre. También se habló de una supuesta relación afectiva y hasta de cartas que habría dejado, quizás, con alguna explicación o mensaje hacia los más cercanos.

Sin embargo, al menos por el momento, son muchas dudas y pocas certezas. Encima, desde el club, nadie se pronunció al respecto y las publicaciones compartidas en las redes sociales generaron mucho malestar en los hinchas teniendo en cuenta que bloquearon las respuestas, aunque se las ingeniaron y apuntaron directamente contra la dirigencia por haberle "soltado la mano".

No era la primera vez que el uruguayo se sentía deprimido. En una entrevista confesó que estando en Brasil pensó hasta en dejar el fútbol por situaciones que lo habían sobrepasado y en otra su mensaje fue más crudo al hablar de su bajo rendimiento: "Nosotros no somos robots, no somos maquinitas. He pasado millones de cosas y no me han repercutido tanto. Esta última, sí".

Este domingo se seguirá hablando y conjeturando. Luego de la necropsia, el cuerpo del Morro viajará en vuelo chárter hacia Uruguay donde será sepultado. Su camiseta, la "18", no se volverá a usar pero su recuerdo será eterno. El fútbol argentino llora su partida y recibe un nuevo mensaje de alerta sobre una realidad que muchos protagonistas viven en silencio.