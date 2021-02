Juega el Tomba, en una jornada llena de amistosos

El viernes 12 de febrero el fútbol argentino se pondrá en marcha nuevamente con el inicio de la Copa de la Liga que contará la participación de 26 equipos divididos en dos zonas. Por eso, a menos de una semana de inicio de la competencia oficial, los equipos intensifican su preparación.

Este sábado por la mañana la pelota rodará en diferentes puntos ya que habrá una importante cantidad de encuentros amistosos entre conjuntos de Primera División que buscarán llegar con rodaje al comienzo de la competencia. Por el breve período de pretemporada, para algunos conjuntos será el primer amistoso en este tiempo.

Boca recibe a Talleres mientras negocian por Tenaglia

Boca recibirá a Talleres en una jornada que contaría con un partido entre titulares y otro de los suplentes. Mientras continúan las negociaciones entre los clubes por Nahuel Tenaglia. El lateral probablemente sea de la partida y si bien se siguen las gestiones, por ahora todo se enfrió ya que la T pidió a Agustín Obando y Aaron Molinas como parte de pago.

Racing, San Lorenzo e Independiente también tendrán acción

La Academia disputará su segundo amistoso ante Vélez. Juan Antonio Pizzi continúa buscando el once ideal con la novedad de que Cvitanich renovó y Schelotto ya fue presentado.

Luego del sorteo de la Copa de la Liga, el Ciclón suspendió su partido con Arsenal ya que se enfrentarán en la primera fecha del certamen. Sin embargo, desde Boedo se movieron rápido y encontraron rival: Gimnasia La Plata.

El Rojo enfrentará a Arsenal luego del empate del martes con Godoy Cruz. Ante el Tomba, Falcioni sorprendió y utilizó un 5-2-3 con el que no había ensayado. El Emperador seguirá probando variantes a la espera de que se cierre la incorporación de Nicolás Contín.

La agenda de amistosos del sábado

8.30 Racing-Velez

9.00: Newell’s-Sarmiento

9.00: Unión-Patronato

9.00: Boca-Talleres

9.00 Argentinos Juniors vs Godoy Cruz

9.00 Central Córdoba vs Mitre

9.30: Independiente-Arsenal

9.30 San Lorenzo vs Gimnasia

9.30: Estudiantes-Atlético Tucumán