El fútbol se acerca al cine y al videojuego

Privado por la pandemia de la presencia y el color que aportan los aficionados, la realización audiovisual del deporte se enriquece y busca nuevos horizontes, como los que le acerca al cine con el uso de cámaras "hiperrealistas", o con la incorporación de narradores llegados del mundo del videojuego.

El último hito de esta tendencia lo ha protagonizado LaLiga con la incorporación a la retransmisión de los encuentros de una cámara cinematográfica, hasta ahora empleada para grabar detalles de aficionados o planos para reportajes y que destaca por su baja profundidad de campo, lo que genera un efecto muy realista que desenfoca el fondo y da una mayor definición a los jugadores.



Las posibilidades de esta cámara quedaron muy patentes durante el último Barcelona-Athletic, en el que la celebración del gol de la victoria azulgrana anotado por el francés Antoine Griezmann recayó justo en la esquina en la que estaba ubicada esa cámara, dejando unas imágenes de gran realismo de la celebración que sorprendieron a los aficionados y generaron un gran impacto en las redes sociales.

"Este efecto que hace de súper realidad se debe a la poca profundidad de campo que tiene. Se trata de una cámara que ya utilizábamos, pero para hacer reportajes o planos de los aficionados en los estadios", explica el director del área audiovisual de LaLiga, Melcior Soler.



DE LA NFL A LALIGA EN BUSCA DE UN EFECTO "CINEMATOGRÁFICO"



La organizadora del campeonato español decidió poner esta cámara de sensor de 35 milímetros sobre el césped a raíz de observar cómo la NFL de fútbol americano estadounidense la empleaba para hacer planos de celebraciones durante las eliminatorias previas a la 'Super Bowl' de este fin de semana.



"Vimos que la NFL la utilizaba en momentos de abrazos, celebraciones de jugadores, y nos pareció interesante usarlo para algo que hasta ahora hacíamos con teleobjetivo. Es una cámara que funciona muy bien cuando está muy cerca. Da un efecto cinematográfico, muy utilizado para hacer películas, y somos la primera competición de fútbol en usarlo", detalla Soler.



Por el movimiento que realiza la cámara durante la celebración del Barcelona, algunos aficionados también pudieron compararla con los planos que los videojuegos futbolísticos ofrecen en las celebraciones, un elemento que el ejecutivo de LaLiga niega, ya que asegura que el potencial de esta cámara es ofrecer una imagen "súper realista", muy superior a la de un simulador de videojuego.



No obstante, otras competiciones sí están acercándose activamente al territorio fronterizo entre la retransmisión y el videojuego. La Supercopa italiana, patrocinada en esta temporada por la nueva consola de Sony, PlayStation 5, utilizó para algunas repeticiones una cámara dinámica sobre un raíl que recordaba al encuadre del juego que hacen los simuladores, denominada "PS5 Supercup Cam".



Fuera de la imagen, el campeonato español sí se ha acercado de forma explícita a los videojuegos a través del audio de los partidos, incluyendo en los canales de sonido disponibles en las retransmisiones de algunos partidos una opción en la que se puede escuchar a narradores de videojuegos reconocidos en España como Ibai Llanos, Ander Cortés o Ulises Prieto, denominada 'LaLiga Casters'.



EN BÚSQUEDA DE NUEVOS PÚBLICOS



¿Pueden verse estas iniciativas como un acercamiento del fútbol al videojuego? Para Juan Pablo Ordoñez, profesor del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la escuela universitaria ESNE, tanto la experimentación audiovisual, en encuadres o incorporando capas de realidad aumentada -como las líneas que dibujan la formación de los equipos- sobre el terreno de juego son "elementos que los videojuegos llevan años utilizando y funcionan muy bien".



"Esto está ligado también con los 'casters', incluir a un Ibai va a hacer que mucha gente que le sigue acceda al partido. No es lo mismo porque en el videojuego controlas el equipo, es algo diferente, pero es un acercamiento a los videojuegos y sobre todo a su público", explica a EFE el docente, que considera "bastante inteligente" esa aproximación y augura "más sinergias en el futuro".



Para el profesor de Marketing Deportivo de la Universidad Europea Álvaro Fernández Luna, este tipo de iniciativas tienen que ver con que el fútbol ha dado el paso a ser "un producto audiovisual de entretenimiento", por lo que es "lógico" que invierta "en las últimas innovaciones tecnológicas" y evolucione en su lenguaje.



Al mismo tiempo, el especialista apunta que la llegad de los 'casters' es un acercamiento al público que habitualmente sigue retransmisiones de videojuegos, que suele ser un espectador más joven, ya que en la franja de edad de 16 al 24 años hay en Europa un 40% de personas "no interesadas por el fútbol", según una encuesta de la asociación de clubes europea ECA.



"Esto se debe principalmente a la manera de consumir contenidos de estas nuevas generaciones, en la que la televisión ha sido relegada a un segundo plano. Por ello, tiene toda la lógica del mundo que productos audiovisuales como LaLiga o la Serie A intenten atraer a estas audiencias que están perdiendo", explica a EFE.



No obstante, advierte el especialista en marketing, la atracción no puede basarse exclusivamente en acercarse a los narradores de videojuegos, sino "debe centrarse en hacer atractivo el producto central", y en esa estrategia "es muy importante seguir potenciando el contenido audiovisual" con cámaras hiperrealistas como esta última incorporación de LaLiga, que acerca el fútbol al cine.