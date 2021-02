Impactante: el último video de Maradona antes de morir

El desenlace de Diego Maradona suma un capítulo más. Hace instantes, Cronica TV publicó un video que fue grabado después de recibir el alta tras la operación del hematoma subdural y antes de su muerte.

El video es grabado en la casa del barrio San Andrés de Tigre. A Diego se lo ve en la cocina de dicha casa y acompañado de Verónica Ojeda y el mensaje de Maradona va dirigido a Leopoldo Luque, su médico, que ahora es uno de los más señalados por el manejo de la salud del astro argentino.

"Estoy abollado pero todo bien. Sabés que no me gustan las intimidades, pero cuando estoy con gente buena salgo de mi madriguera. Un beso Luque. Leopoldo Jacinto Luque", expresa Maradona en el video.

Hace días, se filtró un audio en el que Luque se comunicó con uno de sus socios para contarle lo que estaba pasando: "Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenes que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación".

Lo increíble es la tranquilidad con la que Luque le comunica a otro de sus contactos, quien le había mandado una captura de pantalla de televisión donde un noticiero hablaba de Diego Maradona: "Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá", le aseguró Luque.

Por su parte, Gianinna Maradona rompió el silencio y habló sobre la situación actual de la disputa: "Ni idea de donde sacaron que se van a rematar las cosas de mi papá pero lamento decirles que es mentira. Lo cierto es que mientras sigan poniendo trabas hoy lo único que tenemos son deudas".

Vale recordar que Johnny Espósito, hijo de María Rosa Maradona, una de las hermanas del Diez, pasó con su tío sus últimas horas reveló: "El 24 estuvo bien, pero él no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque él ya no podía patear una pelota".