Escándalo en Olimpo: acusan al Cachorro Abaurre de pedirle favores sexuales a los jugadores

Alejandro Abaurre se fue de Olimpo de Bahía Blanca aduciendo motivos personales. Cada vez son más fuertes las voces que indican que pedía favores sexuales a cambio de titularidad. Los jugadores se plantaron y pidieron que lo saquen.

?? Comunicado oficial



Alejandro Abaurre dejó de ser el entrenador de #Olimpo.



Por motivos personales, debió abandonar la ciudad y regresar a Mendoza de manera impostergable.



Abaurre dirigió 12 encuentros (7G, 3E y 2P) obteniendo el 63,8% de los puntos en juego. pic.twitter.com/HlYQcL31ul — Club Olimpo | (en uD83CuDFE1) (@Olimpo_Oficial) February 2, 2021

Luego de ser sostenido en el cargo por la dirigencia hace apenas un par de días, de la noche a la mañana Alejandro “Cachorro” Abaurre adujo motivos personales, y sin perder un segundo no solo dejó a Olimpo, sino también la ciudad.

Del ex jugador de 48 años se decía que tenía una mala relación con el plantel, pero hoy parece ser que los verdaderos motivos vieron la luz.

Luego de una investigación llevada adelante por LA BRÚJULA 24, se llegó a la coincidencia de lo que varias fuentes confirman en off. Cuando la dirigencia lo ratificó en el cargo, los jugadores dijeron basta; se juntaron con la Comisión Directiva y le pidieron que no siga.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, un alto dirigente aurinegro le expresó: “Yo no podría confirmar nada, pero hubo situaciones poco claras entre el entrenador y al menos un jugador”.

Exclusivo. Rompiendo los "códigos de silencio" del fútbol. uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47 pic.twitter.com/hxIuRpsqhP — Germán Sasso (@SassoGerman) February 3, 2021

Cada vez con más fuerza se escuchan voces que indican que al parecer Abaurre pedía favores sexuales a cambio de tener mayor presencia en el primer equipo. Incluso, hasta algún testigo habría visto en el vestuario una situación comprometedora entre el ex DT de Olimpo y un jugador.

En el video que dejó antes de irse, el entrenador que había asumido en febrero de 2020 manifestó: “Quería dejarles un mensaje a todos los hinchas de Olimpo. Agradecerles por el tiempo que me tocó pasar acá. Me voy de la mejor manera del club porque me han tratado de la mejor forma posible. Por problemas personales tengo que cesar el cargo y dejarlo por esas cuestiones, pero uno siempre va a tener la esperanza de poder volver algún día, porque quedó un desafío, y ojalá lo pueda volver a cumplir”.

Lo cierto es que a diferencia de lo que dice Abaurre, él no se fue, lo echaron. Por el momento no hay denuncia penal ni tampoco dichos públicos. Sí existe una bajada de línea fuerte, en la cual se pide hermetismo.

Incluso se ha llegado a deslizar que algunos jugadores le han dicho a los damnificados que no digan nada porque van a quedar marginados del fútbol.