Preocupación por Morquio: lanzó otra fuerte advertencia

Sebastián Morquio recurrió a su cuenta personal de Twitter para contar su situación personal y acudir a un desesperado pedido de trabajo. En las últimas horas, en diálogo con TNT Sports, amplió la información y volvió a preocupar a todos.

“Quiero trabajar”, reiteró y agregó que ya “hay un par de empresarios que quieren que trabaje con ellos en el tema del fútbol”.

"Quiero salir adelante, quiero trabajar, quiero ver a mi hijo. Me han pasado demasiadas cosas y hay que pedir ayuda. El fútbol te da lo que tiene que darte y listo, no es que te dé la espalda. Hoy estás adentro del fútbol o estás afuera”, señaló.

Cuando le consultaron si está recibiendo ayuda psicológica, Morquio explicó: “Necesito desahogarme un poco, pero me desahogo y es peor: me enojo”, y en ese sentido señaló: “Me mandaron con un psiquiatra y los psiquiatras te empastillan”.

“Algo básico como manejar un taxi no lo puedo hacer porque no tengo registro profesional. Han pasado nueve años desde que dejé el fútbol y he sido intermediario, trabajé con los jugadores, pero todavía no me pude insertar en la sociedad en algo nuevo. No he podido insertarme. Es increíble, es como que no tenés espacio. Soy uno de tantos que se quieren insertar y no pueden”, insistió.

“Antes de salir a robar prefiero irme de esta vida. Prefiero lastimarme yo que lastimar a otros”, advirtió.