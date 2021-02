La revelación sobre el duro momento de Carlos Tevez

Carlos Tevez está atravesando un momento durísimo. El pasado domingo falleció su padre, Segundo, y desde entonces no ha vuelto a entrenar con el plantel de Boca.

En ese sentido, Rolfi Montenegro expresó: "Sé que está mal, eso lo puedo decir porque he hablado cuando el papá estaba enfermo, pero no ahora que ya no está. No sólo a él le pegó mucho, sino a los hijos también. Por eso digo que se está tomando el tiempo este y está en familia. Está rodeado, tratando de llevar a todos juntos".

"Que se hable creo que es normal. Si no, va a pasar de largo y nadie va a decir nada. La decisión la tiene él, ahí no puedo decir si es verdad o no. Estaba muy mal desde antes, no ahora que pasó", añadió Montenegro con respecto a un posible retiro del futbolista.

"Tuvimos un par de charlas y ahí lo había pensado. No estaba contento, no se sentía como ahora. Es una decisión personal", dijo. "Pasa por una decisión de él, si se siente con fuerzas para seguir, si el parate lo hace agarrar más fuerzas y hacerlo por el viejo o por la familia", agregó.

Por último, Montenegro consideró que "retirarse de esta manera sería un gustito medio amargo" para Tevez. "El papá siempre quiso verlo ahí. Si me das a pensar, ojalá se pueda retirar de otra manera. Él solo lo sabrá. Ojalá se retire adentro de la cancha", sentenció.