Las confesiones de Facundo Campazzo sobre su estadía en la NBA

Facundo Campazzo brindó en la noche del miércoles una conferencia de prensa virtual para los medios argentinos y habló sobre todo: sus sueños, la importancia de su familia, los consejos de Manu Ginóbili y mucho más.

“Busco hacer jugar al equipo con mi identidad, con mi ADN. Trato de mejorar y no cometer errores”, expresó el base de los Denver Nuggets, que reúne una marca de 17 triunfos y 14 derrotas en lo que va de la temporada.

“Llegué a un lugar diferente y sabía que había que adaptarse y sigo intentándolo lo más rápido. Hace cuatro meses estaba jugando en otra liga, otro país y de un día a otro hubo un cambio de 360 grados”, manifestó el armador del seleccionado argentino.

“Quiero competir, mantenerme muchos años acá. Mi sueño lo cumplí y buscaré mantenerme en esta liga”, sentenció Campazzo.

El entrenador Michael Malone

“Es uno de esos entrenadores como Sergio (Hernández) o Pablo (Laso, del Real Madrid) que está atento a si tenemos una sugerencia”, dijo. “Él (Malone) siempre me indica que tengo que ser Facundo Campazzo y no otro jugador. Obviamente la adaptación no es fácil, pero siempre me sentí respaldado por mis compañeros”, indicó.

En lo que va de la competencia, el argentino (el decimotercero a lo largo de la historia) reúne una media de 5,4 puntos; 2,1 asistencias y 0,9 rebotes en los 28 encuentros que protagonizó. “No hay mucho tiempo para entrenar como equipo, porque es partido, descanso, partido y libre”, advirtió Campazzo.

El apoyo de la gente

“No caigo. No tomo dimensión. O no quiero tomar dimensión. Lo veo en las redes sociales. El apoyo que estoy teniendo, gente que se queda despierta. Se hace sentir. Lo siento todos los días. No veo la hora de que haya gente en la cancha. Ojalá pueda verlos en persona. Será algo muy bonito de ver”, manifestó Facundo.

Los consejos de Ginóbili

“No fue un cambio tan drástico. Es increíble, pero tuve la suerte de jugar con Manu, Luis, Chapu, Pablo y en la selección aprovechábamos para parar la oreja y preguntar por la vida NBA. Ya nos hacíamos la cabeza. Escuchándolos en esa época, era como un sueño. Pero estando acá, pasa a ser algo común. Intento frenar y pensar dónde estoy. Tenés todas las facilidades. Intento disfrutarlo a mi manera y estar con los pies en la tierra para competir”, explicó Campazzo.

“Cuando llegué, me preguntaban por Manu. Acá es súper respetado. Es increíble cómo está visto Manu en la liga. En lo personal, intento poner mi corazón y ADN ahí”, sostuvo. Y agregó: “Que el mismo Manu te escriba para aconsejarte cosas, es increíble. No lo tomo como una presión ni responsabilidad. Ellos nos mostraron el camino de las cosas que se tienen que hacer para alcanzar tu mejor versión”.

Su familia

“Si no hubiera conocido a Consu (su pareja) no estaría en la NBA. Fue una persona que me ayudó mucho fuera de la cancha. Es mi cable a tierra. Me ordenó todo. Junto con Sara (su hija), me hicieron ver otras prioridades. Ver el horizonte. Si no hubiera sido por ellas, creo que no hubiera llegado. Son el pilar de mi carrera”, confesó.

Próximo partido

Denver jugará hoy como local ante Washington Wizards (11-18) en una nueva jornada de la fase regular de la NBA, a partir de las 23.