El inesperado revés del Manchester City por el pase de Messi

El futuro de Lionel Messi sigue siendo una incógnita. El argentino jugará en Barcelona hasta junio, cuando se vence su contrato, y, en caso de no querer renovar, deberá buscar otro club.

En esa pelea ocupan un lugar central desde hace algunos meses el PSG y Manchester City, los dos candidatos principales para llevarse a la Pulga.

En dicho contexto, en las últimas horas The Sun publicó una supuesta propuesta que el City tenía preparada para el argentino: contrato por cinco años, más de 500 millones de euros y retirarse en el club. Sin embargo, Sky Sports informó que fuentes del club aseguraron que no hubo oferta, ni siquiera un acercamiento a Lionel.

En la nota se asegura que al ídolo del Barça no se le han acercado ofertas ni en el verano (Europa) ni ahora y que ni siquiera han mantenido conversaciones al respecto.

Lo cierto es que junio está cada ves más cerca y los clubes que quieran hacerse del argentino deberán empezar las tratativas.